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НовостиОбщество18 сентября 2023 14:05

В Гусь-Хрустальном Совет народных депутатов остался без председателя

Произошло это в связи с избранием Николая Балахина депутатом областного парламента
Алексей КОТМЫШЕВ
Заседание избирательной комиссии Владимирской области

Заседание избирательной комиссии Владимирской области

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Избирком Владимирской области 18 сентября подвел окончательные итоги выборов в Законодательное Собрание Владимирской области и назвал имена новых региональных парламентариев.

Среди вновь избранных депутатов оказался и Николай Балахин, долгое время занимавший пост председателя Совета народных депутатов города Гусь-Хрустального. Теперь в связи с переходом на новое место работы Балахин покинул свой пост в городе хрусталя.

Сейчас обязанности председателя СНД исполняет Антон Пыленков. Кто будет избран председателем впоследствии — пока неизвестно.