В Гусь-Хрустальном Совет народных депутатов остался без председателя

Заседание избирательной комиссии Владимирской области Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Избирком Владимирской области 18 сентября подвел окончательные итоги выборов в Законодательное Собрание Владимирской области и назвал имена новых региональных парламентариев.

Среди вновь избранных депутатов оказался и Николай Балахин, долгое время занимавший пост председателя Совета народных депутатов города Гусь-Хрустального. Теперь в связи с переходом на новое место работы Балахин покинул свой пост в городе хрусталя.

Сейчас обязанности председателя СНД исполняет Антон Пыленков. Кто будет избран председателем впоследствии — пока неизвестно.