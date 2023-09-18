В Камешковском районе в ДТП один человек погиб и двое пострадали

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, авария случилась 16 сентября в 16.00 на 17 километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо», восточное соединение с трассой М-7 «Волга».

По предварительным данным Госавтоинспекции, 68-летний водитель легковой машины «Рено» делал разворот с правой обочины и не убедился в безопасности маневра, в результате чего столкнулся с попутным «БМВ», которым управлял 56-летний водитель.

К сожалению, в результате столкновения мужчина, находившийся за рулем «Рено», от полученных травм скончался на месте ДТП. Также пострадали 12 и 7-летний ребята, ехавшие в «БМВ» на пассажирских местах. Обоих бригада «скорой помощи» увезла в больницу.

По факту ДТП в полиции проводится проверка.