Во Владимире в бывшем Доме ректора открывается Молодежный центр епархии

Фото: Владимирская епархия

Как сообщает Владимирская епархия, 21 сентября после большого ремонта состоится открытие епархиального Молодежного центра. Расположился он в здании XIX века постройки, более известном владимирцам, как Дом ректора. Находится он по адресу: улица Большая Московская, 102.

Двухэтажный дом площадью 560 квадратных метров ранее принадлежал церкви, но в советские годы здесь разместилась санитарно-эпидемиологическая станция отделения горьковской железной дороги.

В 2005 году здесь начал работать Владимирский филиал железнодорожного Центра гигиены и эпидемиологии, но в 2022 году в рамках реституции Дом ректора вернули Владимирской епархии. После этого внутри и снаружи здания начались большие ремонтные работы, во время которых полностью были заменены коммуникации и отделаны помещения. Из старой обстановки там осталась лишь чугунная винтовая лестница дореволюционного времени.

Теперь здесь будут размещаться отделы молодежных церковных организаций, а также отделы Владимирской епархии. Тут же организованы кафе, домовая церковь на втором этаже, актовый зал и православная библиотека.