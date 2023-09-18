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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 12:20

В Александрове водитель легкового автомобиля врезался в эвакуатор

Во Владимирской области один человек пострадал в столкновении легковушки с эвакуатором
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, авария случилась 17 сентября в 21.38 в городе Александрове возле дома №9 по улице Парковая.

По предварительной информации Госавтоинспекции, 56-летний водитель «Лады» ехал по главной дороге, но во время поворота направо столкнулся с эвакуатором под управлением 46-летнего мужчины.

В результате столкновения пострадал71-летний пассажир «Лады». Прибывшая на место бригада «скорой помощи» оказала ему медицинскую помощь.