Во Владимирской области открылся крупный свиноводческий комплекс

Фото: администрация Александровского района

Как сообщает глава администрации Александровского района Анна Кузнецова, свиноводческий комплекс ООО «Дорстрой» начал свою работу на территории Следневского сельского поселения. В начале сентября он принял первую партию животных из 660 свиней. В скором времени ожидается поставка еще 700 животных, а в декабре их поступит уже 1800.

К июню 2024 года сельхозпроизводители планируют повысить число поголовья до 7000 свиней.

Проект реализуется на территории Александровского района в рамках подписанного ранее инвестиционного соглашения.