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НовостиОбщество18 сентября 2023 11:35

Во Владимирской области открылся крупный свиноводческий комплекс

На днях его официально запустили в работу в Александровском районе
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация Александровского района

Фото: администрация Александровского района

Как сообщает глава администрации Александровского района Анна Кузнецова, свиноводческий комплекс ООО «Дорстрой» начал свою работу на территории Следневского сельского поселения. В начале сентября он принял первую партию животных из 660 свиней. В скором времени ожидается поставка еще 700 животных, а в декабре их поступит уже 1800.

К июню 2024 года сельхозпроизводители планируют повысить число поголовья до 7000 свиней.

Проект реализуется на территории Александровского района в рамках подписанного ранее инвестиционного соглашения.