В Гороховце три автомобиля конфискованы у водителей за пьяные поездки

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях Гороховецкий районный суд вынес приговор жителю Вязников, который обвинялся в повторном управлении транспортом в состоянии опьянения.

Установлено, что еще в конце ноября 2020 года мужчину осудили за повторную пьяную поездку и приговорили к 300 часам обязательных работ с лишением права управления транспортом на 2 года. Однако в начале мая 2023 года автолюбитель снова сел пьяным за руль и был задержан сотрудниками ГИБДД у дома №3 по улице Центральная поселка Пролетарский.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к 1 году принудительных работ, лишив прав на 3 года. Также у него конфисковали в пользу государства автомобиль «Шевроле Ланос», на котором он ездил. Аналогичным образом Гороховецкий районный суд конфисковал автомобили еще у двоих местных жителей. За пьяные поездки они лишились легковушек «Жигулей» седьмой модели и «Лады» 2114.

Приговоры не вступили в законную силу.