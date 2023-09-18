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НовостиОбщество18 сентября 2023 11:03

За неделю во Владимирской области от клещей пострадало 76 человек

С людей сняли 5 боррелиозных клещей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Мария ЛЕНЦ

За прошедшую неделю в лечебно – профилактические организации Владимирской области по поводу присасывания клещей обратилось 76 человек, среди них 13 детей.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку (25.03.2023) в больницы области обратилось 2692 человека, в том числе 620 детей.

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано.

Лабораторией природно-очаговых и особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» еженедельно клещи исследуются на заражённость возбудителями клещевых инфекций. За прошлую неделю обнаружено 5 положительных находок иксодового клещевого боррелиоза среди клещей, снятых с людей.