Во Владимире пройдет марафон донорства костного мозга

. Фото: Иван МАКЕЕВ

3 октября Владимирская область присоединится к донорской акции #ДавайВступай в рамках одноимённого марафона, который стартовал во всех регионах страны 4 сентября и завершится 10 ноября. Его цель – привлечение молодых активных и здоровых людей к добровольному безвозмездному донорству по всей стране.

В этот день с 10.00 до 14.00 во Владимире, на площадке Областной станции переливания крови (ул.Студенческая, 5) все желающие смогут сдать биологический образец (не более 2-3 мл крови) для генетического анализа и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга.

В поддержку движения состоится 42-километровый забег амбассадора донорства костного мозга – Артёма Алискерова, который сам перенёс лейкоз. Такую дистанцию он пробежит во всех 72 городах марафона. Во Владимире он финиширует в 14.00 у главного корпуса ВлГУ, где с 14.00 до 15.30 состоится интерактивная лекция «Я могу. Я должен. Я – донор костного мозга» с участием экспертов Федерального регистра, Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики», Службы крови.