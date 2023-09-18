Владимирские медики спасли жизнь пациентке из Москвы и ее ребенку

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Врачи Владимирского Областного Перинатального центра и Киржачской больницы спасли жизнь пациентке из Москвы и ее ребенку!

Семья приехала в июле этого года на отдых в Киржачский район. Женщина находилась на 32 неделе беременности. Вдруг внезапно началось кровотечение и муж повез беременную в самое ближайшее учреждение -«Киржачскую ЦРБ».

Врачи сразу начали спасать пациентку. Незамедлительно был оповещен главный акушер-гинеколог, МЗ и АДКЦ Перинатального Центра, где была собрана бригада и выехала экстренно на помощь! Были приняты все необходимые меры по остановке кровотечения и спасения двух жизней.

В Киржаче помощь оказывали врач акушер- гинеколог Александр Васильев и анестезиолог-реаниматолог Владимир Шувалов. Из ОПЦ выехали анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Рыбкин, акушеры-гинекологи Хачатур Ашракян и Дмитрий Горожанин. В постоянном режиме осуществлялась связь с министром Здравоохранения Артемом Осиповым и главным специалистом Надеждой Тумановой.

На следующий день при стабилизации состояния пациентка и ее ребенок разными бортами Санавиации Департамента города Москва были эвакуированы в учреждение столицы, в Коммунарку, как раз рядом с постоянным местом жительства семьи.

В настоящее время малышка и мама выписаны домой.