Во Владимире покажут самое крупное копье из бивня мамонта

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Ценнейший предмет Сунгиря – самое крупное копьё, найденное при раскопках стоянки, будет экспонироваться во Владимире на выставке, посвящённой 120-летию Отто Бадера.

Выставку откроют 20 сентября в Палатах - синхронно со Всероссийской научной конференцией по Сунгирю, которую здесь же, во Владимире, Владимиро-Суздальский музей-заповедник организует совместно с Институтом археологии РАН.

Копьё - одно из двух найденных экспедицией Отто Бадера в 1969 году, причём наибольшее: его длина составляет 247 см. Сделано из бивня мамонта: десятки тысяч лет назад от него с помощью клиньев откололи длинный стержень, который затем тщательно вымочили в воде и выпрямили.

Извлечённое из сунгирского погребения, копьё в нынешнем году прошло полную научную реставрацию в Центре им. академика И.Э. Грабаря.