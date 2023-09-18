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НовостиОбщество18 сентября 2023 10:14

В Суздале отложен вопрос организации платных автомобильных парковок

Власти города сослались на подготовку необходимой документации
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщили в администрации города Суздаля, запуск системы платных парковок временно откладывается. В мэрии объяснили это тем, что сейчас идет подготовка проекта документа, расширяющего перечень так называемых резидентов парковочного пространства. Проще говоря тех. Кто будет такую услугу предоставлять.

Постановление о том, кто же войдет в перечень резидентов, власти обещают опубликовать в местных СМИ в ближайшее время. О дате начала самой опытной эксплуатации платных парковок горадминистрация Суздаля тоже обещает сообщить дополнительно.