В Суздале отложен вопрос организации платных автомобильных парковок

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщили в администрации города Суздаля, запуск системы платных парковок временно откладывается. В мэрии объяснили это тем, что сейчас идет подготовка проекта документа, расширяющего перечень так называемых резидентов парковочного пространства. Проще говоря тех. Кто будет такую услугу предоставлять.

Постановление о том, кто же войдет в перечень резидентов, власти обещают опубликовать в местных СМИ в ближайшее время. О дате начала самой опытной эксплуатации платных парковок горадминистрация Суздаля тоже обещает сообщить дополнительно.