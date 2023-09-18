Во Владимирской области на Клязьме утонул пожилой мужчина

Фото: Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской области

Ранее ГКУ «Служба гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Владимирской области сообщила об обнаружении в районе Боголюбовского луга близ поселка Боголюбово тела мужчины. Его извлекли спасатели из Клязьмы.

Как сообщили в Следственном управлении СК России по Владимирской области, по факту случившегося проводится доследственная проверка. Личность погибшего установлена — им оказался 76-летний житель Владимира. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, однако предварительно следов насильственной смерти на трупе не обнаружено.

Наш источник в правоохранительных органах региона добавил, что пожилой мужчина пропал около полутора недель назад — житель Фрунзенского района ушел порыбачить на Клязьму и не вернулся. Родные обратились в полицию, и с тех пор пенсионер находился в розыске, пока его тело не извлекли из воды в соседнем районе.