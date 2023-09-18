Владимирский филиал ПИМУ получит второй учебный корпус

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, сейчас во вновь открывшемся филиале Приволжского исследовательского медицинского университета обучается 131 студент и 41 ординатор по 13 специальностям из 16 доступных направлений.

В вузе действуют портал дистанционного образования, симуляционный центр, электронная библиотека и многое другое.

Кроме того, удалось достигнуть соглашение о сотрудничестве с Владимирской епархией, Российским Красным Крестом и множеством других организаций. Студенты включились в работу нового волонтерского центра.

Вместе с тем, власти задумались над открытием еще одного учебного корпуса, а также о подготовке мест в общежитии. Глава региона поставил задачу подготовить их в 2025-2026 годах. Корпус и общежитие либо построят заново, либо приспособят под них уже имеющиеся здания. Решать эти вопросы предстоит специально создаваемой рабочей группе.