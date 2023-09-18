Во Владимирской области выяснят, как жители осваивают интернет и компьютеры

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сентябре и октябре во Владимирской области будет проведено выборочное статистическое наблюдение по использованию населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей.

Опрос пройдет с 18 по 24 сентября и с 16 по 22 октября. В регионе наблюдением будет охвачено 1676 человек от 15 лет и старше (0,14% от численности населения этого возраста).

В опросной анкете содержатся вопросы о наличии в домохозяйствах персонального компьютера, доступа к интернету дома, виде доступа к интернету, скорости доступа и т.д. Интервьюеров также будет интересовать частота использования компьютера и интернета на работе и дома, навыки использования ИКТ, цели использования. У респондентов также поинтересуются, используют ли они интернет для заказа товаров и/или услуг, имеют ли доступ к мобильному интернету, как оценивают влияние ИКТ на свою жизнь и т.д.

Наблюдение необходимо для получения официальных статистических данных о том, как население России умеет пользоваться современными информационными технологиями. Официальным органам власти новые сведения пригодятся для проведения межрегиональных сопоставлений.