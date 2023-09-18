Всероссийский детский конкурс "Заглянем в историю вместе" посвятили Суздалю

. Фото: Андрей АБРАМОВ

Организатора всероссийского детского конкурса "Заглянем в историю вместе" начали прием, обработку и оценка творческих работ в номинации «Изобразительное искусство». В этом году его посвятили городу Суздалю, в связи с тем, что в 2024 году тот празднует 1000-летие.

В конкурсе могут принимать участие общеобразовательные школы, детские и юношеские творческие студии, культурно-досуговые и реабилитационные центры, гимназии, дошкольные учебные заведения, детские дома, колонии для несовершеннолетних и отдельные участники в возрасте до 16 лет. На конкурс принимается художественное произведение (рисунок), выполненное в технике: карандаш, цветной карандаш, пастель, уголь, сангина, тушь, акварель, акрил, гуашь, темпера, масло.

Темами для конкурсных работ могут послужить любые события из истории города, жизнь и отдельные события из жизни великих людей, имевших отношение к Суздалю в разные времена, памятники культуры и архитектуры, утраченные и сохранившиеся до наших дней, а также былины, сказания и научно-художественная литература, связанная с городом Суздалем. Работы принимают до 1 декабря 2023 года.

По итогам конкурса будет создан короткометражный мультипликационный фильм, соавторами которого станут все дети, приславшие на конкурс свои рисунки.