Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 сентября 2023 8:24

Всероссийский детский конкурс "Заглянем в историю вместе" посвятили Суздалю

В честь 1000-летия города из Владимирской области организаторы собирают рисунки, посвященные Суздалю
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
.

.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Организатора всероссийского детского конкурса "Заглянем в историю вместе" начали прием, обработку и оценка творческих работ в номинации «Изобразительное искусство». В этом году его посвятили городу Суздалю, в связи с тем, что в 2024 году тот празднует 1000-летие.

В конкурсе могут принимать участие общеобразовательные школы, детские и юношеские творческие студии, культурно-досуговые и реабилитационные центры, гимназии, дошкольные учебные заведения, детские дома, колонии для несовершеннолетних и отдельные участники в возрасте до 16 лет. На конкурс принимается художественное произведение (рисунок), выполненное в технике: карандаш, цветной карандаш, пастель, уголь, сангина, тушь, акварель, акрил, гуашь, темпера, масло.

Темами для конкурсных работ могут послужить любые события из истории города, жизнь и отдельные события из жизни великих людей, имевших отношение к Суздалю в разные времена, памятники культуры и архитектуры, утраченные и сохранившиеся до наших дней, а также былины, сказания и научно-художественная литература, связанная с городом Суздалем. Работы принимают до 1 декабря 2023 года.

По итогам конкурса будет создан короткометражный мультипликационный фильм, соавторами которого станут все дети, приславшие на конкурс свои рисунки.