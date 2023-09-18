Во Владимире улицу Луначарского перекроют на три дня

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» сообщает о проведении работ по устранению дефекта на тепловой сети в районе дома № 3 по ул. Луначарского.

В связи с производством ремонтных работ, с 9 часов 18 сентября и планово до 20 часов 21 сентября будет временно ограничено движение всех видов транспорта по двум полосам от д. 3 по ул. Луначарского в сторону ул. Горького.

Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» приносит жителям города Владимира извинения за доставленные неудобства и приложит все усилия, чтобы завершить работы в полном объеме в установленные сроки.

Восстановление благоустройства планируется выполнить до 15 октября.