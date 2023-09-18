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НовостиОбщество18 сентября 2023 7:21

Во Владимирскую область придет бабье лето

На неделе синоптики обещают повышение температуры до +20 градусов
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судя по прогнозу синоптиков, во Владимирскую область придет бабье лето. 18 сентября воздух прогреется до +17 градусов. Во вторник, 19 сентября, ожидается солнечная погода и +19 градусов.

20 и 21 сентября будет по-настоящему летняя погода. Столбик термометра поднимется до +22 градусов, а 22 сентября - до +23 градусов.

Предстоящие выходные тоже будут солнечными и теплыми. Воздух прогреется до +22, +24 градусов.

А вот уже с 27 сентября ожидаются дожди, температура пойдет на убыль.