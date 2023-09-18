Во Владимирской области лагеря оштрафовали на 137 тысяч рублей

фото регионального управления Роспотребнадзора

Во Владимирской области в летнюю оздоровительную кампанию работало 376 оздоровительных учреждений, в том числе 338 - с дневным пребыванием детей. Всего за лето в лагерях отдохнуло около 47 тысяч детей.

Региональное Управление Роспотребнадзора в ходе летней кампании выявило нарушения в лагерях. В частности, в Петушинском районе был выявлен несакционированный лагерь ООО «Анима», не имеющий санитарно-эпидемиологического заключения. В нем отдыхало 120 детей. По решению суда, его деятельность приостановили на 3 месяца.

Кроме того, во время проверок других лагерей были выявлены нарушения, в том числе при организации питания, содержании территорий и помещений (отсутствие москитных сеток, не проведение контроля температуры воздуха в жилых помещениях, не проведение дополнительной дезинфекции воздуха), прием детей в лагерь с нарушениями сроков внесения в медицинскую документацию информации об отсутствии контактов с больными инфекционными заболеваниями, нарушение инструкций по использованию моющих и дезинфицирующих средств.

За выявленные нарушения было составлено 52 протокола об административном правонарушении. Лагеря оштрафовали на 137 000 рублей.