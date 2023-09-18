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НовостиОбщество18 сентября 2023 6:07

Во Владимир поступило 20 единиц новой коммунальной техники

Всего в 2023 году должно быть закуплено 29 единиц техники
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта городской администрации

фото с сайта городской администрации

Муниципальный «Центр управления городскими дорогами» до конца года планирует закупить 29 единиц коммунальной и спецтехники, в том числе автогрейдеры, комплексные дорожные машины, разметочную машину, бульдозер, несколько погрузчиков различного класса и другую спецтехнику.

На сегодняшний день предприятие уже получило около 20 единиц техники: пескоразбрасыватели, мини-погрузчики, подметальную вакуумную уборочную и разметочную машины, колесный экскаватор, бульдозер, вибрационный каток, лаповый снегопогрузчик, автогрейдер и т.д.. Уже проторгованы и ожидаются в ближайшее время универсальный погрузчик, автогидроподъемники, эвакуатор, экскаватор, несколько комплексных дорожных машин.

Глава города Дмитрий Наумов отметил: по соглашению с правительством области город в течение 3 лет планирует закупить около 70 единиц новой коммунальной техники. В добавление к 29 единицам новой техники по дополнительному соглашению с Минтрансом региона планируется поставка еще около 10 единиц.