Во Владимире могут создать дирекцию парков

. Фото: Виктория СУХОВА

Не секрет, что ситуация с благоустройством и озеленением во Владимире оставляет желать лучшего. Зелени в областном центре становится все меньше, деревья варварски обрезают, цветов хоть и высаживают в немалом количестве, но жители их выдирают, а голуби вытаптывают.

О городском благоустройстве речь шла на совещании в Правительстве Владимирской области. По словам губернатора, необходимо пересмотреть подходы в благоустройстве и озеленении.

В перспективе руководство города планирует пересмотреть подходы к высадке деревьев, кустарников и декоративных растений. Год от года планируется увеличивать количество высаживаемых деревьев и цветов. Губернатор предложил сделать акцент на вертикальном цветочном оформлении улиц, в первую очередь в историческом центре. Ввиду использования лёгких конструкций оно не закрывает архитектуру, не требует больших затрат, комфортно в содержании и главное — заметно украшает город.

Кроме того, рассматривается возможность создания новой структуры — дирекции парков — для того, чтобы снять со сферы культуры несвойственные ей функции и привести в порядок городские рекреационные зоны.