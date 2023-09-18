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НовостиОбщество18 сентября 2023 5:32

Прокурор требует установить светофор на опасном перекрестке в Юрьев-Польском

Только за неделю там произошло три ДТП
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Юрьев-Польского обратились к прокурору с просьбой о помощи в установке светофора на одном из опасных городских перекрестков.

Во время проверки было установлено, что интенсивность движения транспортных средств на перекрестке автомобильных дорог по ул. Школьная – ул. 1 Мая свидетельствует о необходимости его оборудования светофорным регулированием в соответствии с требованием ГОСТ.

Только за период с 1 по 9 августа на данном участке дороги произошло 3 ДТП, причиной которых явилось несоблюдение правил очередности проезда перекрестков, которое могло быть предотвращено при наличии светофора, поясняют в областной прокуратуре.

Однако опасный перекрёсток до настоящего времени светофором не оборудован. По результатам проверки прокурором главе администрации Юрьев-Польского района внесено представление об устранении допущенных нарушений.

В настоящее время органом местного самоуправления принимаются меры по внесению соответствующих изменений в проект организации дорожного движения в городе для дальнейшей установки светофора.