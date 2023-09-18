Владимирское "Торпедо" прервало серию из пяти поражений

Фото ФК "Зоркий".

Владимирский футбольный клуб "Торпедо" перед выездной игрой с "Зорким" из Красногорска проиграл пять матчей подряд. Эта серия привела к тому, что команда опустилась в чемпионате России на последнее место в своей группе, а также лишилась главного тренера (вместо Александра Горбачева исполняющим обязанности рулевого стал Сергей Дубровин).

И во второй игре с новым тренером владимирцам удалось прервать неприятную серию. Владимирцы сыграли вничью с "Зорким" 1:1. Причем владимирцам пришлось отыгрываться. И гол удалось забить на последних минутах. Отличился Дени Далиев.

Сергей Дубровин после игры отметил характер своих игроков, а также заявил, что по цельности игры это, возможно, была лучшая игра торпедовцев в этом сезоне. Впрочем, одно набранное очко не позволило "Торпедо" уйти с последнего места. Следующую игру владимирцы проведут дома 23 сентября. Клуб примет вологодское "Динамо".