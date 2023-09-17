Во Владимире тушили дом на улице Урицкого

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

17 сентября в 11 часов поступило сообщение о пожаре в жилом доме 28 во Владимире, на улице Урицкого.

По прибытии пожарных подразделений было видно задымление в квартире. Пожарные не дали распространиться огню и оперативно ликвидировали пожар на площади 4 квадратных метра. Сгорело имущество и внутренняя отделка в квартире.

Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекаются 4 единицы техники, 18 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.