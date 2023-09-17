В Муроме начали снимать сериал про аномальную зону

. Фото: Виктория СУХОВА

В Муроме приступили к съемках фантастического сериала про аномальную зону, сообщает издание "Муром-24". По сценарию, рядом с городом падает метеорит. На месте ЧП появляется аномальная зона — Муромский треугольник. Он охватывает территорию Владимирской, Нижегородской и Рязанской областей. Здесь начинают происходить необъяснимые явления.

Съемками занимаются два человека — автор проекта, Дмитрий Савва, и режиссёр-постановщик, оператор — Антон Сбоев.

Первый сезон будет состоять из 10 серий. Проект фантастического сериала «Муромский треугольник» занял первое место в региональном этапе международной премии «МыВместе» в номинации «Медиа-проект». Премьера состоится в начале следующего года.