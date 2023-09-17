Во Владимирской области отремонтировали больше 40 километров дорог

фото со страницы Министерства транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области

Во Владимирской области продолжается реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В текущем году уже отремонтировали более 40 км региональных и местных дорог, по которым пролегают популярные туристические маршруты к уникальным природным и историческим достопримечательностям во всех уголках области.

«Комфортная, отвечающая всем требованиям безопасности дорога главная составляющая любого туристического маршрута. С самого начала реализации национального проекта таким дорогам уделяется особое внимание. За последние 4 года благодаря нацпроекту к нормативам привели свыше 6 тыс. км туристических маршрутов в разных уголках нашей страны — это более 1,1 тыс. объектов», отметил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Всего в текущем году по нацпроекту во Владимирской области планируется привести в нормативное состояние порядка 150 км автодорог. В настоящее время уже завершен ремонт дорог в Гусь-Хрустальном, Судогодском и Муромском районах, в городах Владимир, Судогда, Суздаль, Камешково, Собинка, Лакинск и пгт. Ставрово.