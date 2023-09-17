Прокуратура держит на контроле устранение нарушений в приюте в Гусь-Хрустальном

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В Гусь-Хрустальном прокурор держит на контроле устранение нарушений в муниципальном приюте.

Напомним, что в 2022 году по многочисленным жалобам местных жителей была проведена проверка в приюте "Хвосты". Было выявлено, что приют не соответствует предъявляемым требованиям. Прокурор обратился в суд.

Для устранения нарушений 28 декабря 2022 года между администрацией Гусь-Хрустального и Департаментом ветеринарии региона было заключено соглашение о предоставление межбюджетного трансферта на проведение ремонта и оснащения приюта, а также содержание находящихся в нем животных.

4 сентября 2023 года межрайонной прокуратурой совместно с Госветинспекцией проведено повторное обследование приюта. Сейчас в нем находятся 260 собак и 37 кошек, ухаживают за которыми 3 человека. Проведены дератизация помещений и откачка сточных вод, заключен договор с ГБУ «Владимирская областная станция по борьбе с болезнями животных» на ветеринарное обслуживание.

Проверки продолжаются.