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НовостиОбщество17 сентября 2023 7:03

За лето во Владимирской области поженились 3352 пары

Самым популярным датами среди молодоженов стали 7, 8 и 15 июля
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство по организации деятельности мировых судей, органов ЗАГС и архивов Владимирской области подвело итоги летнего свадебного сезона.

За три летних месяца зарегистрировали брак 3 352 пары. Самым популярным датами среди молодоженов стали 7, 8 и 15 июля. «Летние» женихи чаще вступали в брак в 24 года, а невесты – в 21 год.

Расписывались в ЗАГСах региона не только местные пары, но и влюбленные из из 65 регионов России.

Подать заявления без посещения ЗАГСа можно через Госуслуги, такой способ выбрали 47% молодоженов летнего свадебного сезона.