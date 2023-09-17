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НовостиОбщество17 сентября 2023 5:42

Во Владимирской области пройдет марафон для пожилых людей

Планируется, что в них примут участие около 700 человек
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото со страницы министра по социальной защите населения Владимирской области Любови Кукушкиной

фото со страницы министра по социальной защите населения Владимирской области Любови Кукушкиной

Во Владимирской области в преддверии Дня пожилого человека на базе соцучреждений с 18 по 29 сентября будут организованы встречи, которые объединят активных пенсионеров. Осенний марафон получил название "Русь моя родная".

Все желающие пожилые люди смогут выбрать удобную для себя локацию и приехать на осенний праздник. Для участников будут работать несколько площадок: Общество и государство, Здоровье, Красота и мода, Мир увлечений.

Гости марафона угостятся ароматным чаем, проявят свой творческий потенциал на мастер-классах, обретут новых друзей. Для тех, кто предпочитает активный отдых, подготовят площадки по скандинавской ходьбе и танцам. В рамках информационного часа предусмотрен блок консультаций от экспертов.

Первый этап марафона пройдет 18 сентября в Суздальском районе.