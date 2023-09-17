Во Владимирской области пройдет марафон для пожилых людей

фото со страницы министра по социальной защите населения Владимирской области Любови Кукушкиной

Во Владимирской области в преддверии Дня пожилого человека на базе соцучреждений с 18 по 29 сентября будут организованы встречи, которые объединят активных пенсионеров. Осенний марафон получил название "Русь моя родная".

Все желающие пожилые люди смогут выбрать удобную для себя локацию и приехать на осенний праздник. Для участников будут работать несколько площадок: Общество и государство, Здоровье, Красота и мода, Мир увлечений.

Гости марафона угостятся ароматным чаем, проявят свой творческий потенциал на мастер-классах, обретут новых друзей. Для тех, кто предпочитает активный отдых, подготовят площадки по скандинавской ходьбе и танцам. В рамках информационного часа предусмотрен блок консультаций от экспертов.

Первый этап марафона пройдет 18 сентября в Суздальском районе.