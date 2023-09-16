Во Владимире выявили 47 водителей с диагнозами шизофрения и алкоголизм

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура города Владимира провела на днях проверку водителей. Цель была простая - выявить тех из них, кто имеет водительские права, а не должен по медицинским противопоказаниям.

И результаты проверки показали, что в областном центре у 47 граждан, состоящих на учете у врачей-наркологов и врачей-психиатров ввиду наличия таких диагнозов, как шизофрения, алкогольная и наркотическая зависимость, умственная отсталость, органическое расстройство личности, имели водительские права. А ведь при таких диагнозах, права запрещены.

Впрочем, выяснилось, что права на управление транспортными средствами указанные граждане получили до постановки на учет. По результатам проверки прокурор направил в суд 47 административных исков о прекращении действия прав, из них 20 уже удовлетворены, остальные находятся на рассмотрении.