В Суздальском районе 22-летнего геодезиста задавил грузовик

Фото ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород".

Следственный комитет РФ по Владимирской области закончил проверку по факту смерти 22-летнего жителя Лакинска, который погиб при проведении им геодезических работ. Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительным данным, 9 сентября водитель грузового автомобиля, сдавая назад на участке дороги Р-132 «Золотое кольцо» в Суздальском районе около поворота на село Черниж, наехал на мужчину, который в этот момент выполнял геодезические работы. Грузовик же должен был оставить груз на участке, где велись строительные работы по расширению дорожного полотна. От полученных травм молодой геодезист скончался на месте происшествия.

Сейчас следователи допрашивают очевидцев, назначили судебно-медицинскую экспертизу, проводят другие мероприятия, в том числе проверяют действия тех, кто был ответственен за соблюдение правил безопасности при выполнении строительных работ.