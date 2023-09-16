Во Владимирской области УФСИН провело учения по пресечению беспорядков в тюрьмах

Фото с сайта УФСИН по Владимирской области.

14 сентября в УФСИН России по Владимирской области прошли учения по отработке действий в случае возникновения массовых беспорядков в тюрьмах и колониях.

В учении были задействованы силы и средства сводного отряда УФСИН России по Владимирской области, сотрудники ИК-1, ИК-3, СИЗО-1, Т-2, сотрудники регионального УМВД, Управления Росгвардии и МЧС по Владимирской области, всего более 350 человек.

По легенде учений утром 14 сентября 2023 года в одной из исправительных колоний области в промышленной зоне собралась группа осужденных из 20 человек. Осужденные захватили территорию промышленной зоны и начали требовать смягчить режим содержания. Количество осужденных, участвующих в "бунте", достигло 40 человек. Ну, а дальше сотрудники УФСИН справлялись с "последствиями".

Подобные учения на территории тюрем и колоний Владимирской области проводятся регулярно. Главная роль в данных мероприятиях отводится отряду специального назначения УФСИН России по Владимирской области «Мономах». Спецназ выполняет самые сложные задачи: боевое прикрытие, захват и уничтожение террористов, освобождение заложников.