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НовостиОбщество16 сентября 2023 5:49

Во Владимире в школе №37 открыли мемориальную доску в честь бойца СВО

Так почтили выпускника школы, старшего лейтенанта полиции Сергея Селифонова
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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15 сентября в школе № 37 состоялось открытие мемориальной доски в честь выпускника - старшего лейтенанта полиции Сергея Селифонова, сообщает официальный телеграм-канал администрации города Владимира.

"В марте прошлого года Сергей пал смертью храбрых при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции. Родные и близкие друзья Сергея собрались у школы, чтобы почтить память Героя. Указом Президента Российской Федерации наш герой был награждён Орденом Мужества (посмертно)", сообщили в мэрии.

На открытии присутствовали представители администрации города Владимира, ученики школы, ветераны боевых действий, родственники и друзья погибшего, общественники. Они сказали много теплых слов в память о погибшем. Доску открыли в рамках проекта "Помним! Чтим! Гордимся!", который, в свою очередь, реализован при поддержке муниципального гранта.