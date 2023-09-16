Во Владимире в школе №37 открыли мемориальную доску в честь бойца СВО

.

15 сентября в школе № 37 состоялось открытие мемориальной доски в честь выпускника - старшего лейтенанта полиции Сергея Селифонова, сообщает официальный телеграм-канал администрации города Владимира.

"В марте прошлого года Сергей пал смертью храбрых при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции. Родные и близкие друзья Сергея собрались у школы, чтобы почтить память Героя. Указом Президента Российской Федерации наш герой был награждён Орденом Мужества (посмертно)", сообщили в мэрии.

На открытии присутствовали представители администрации города Владимира, ученики школы, ветераны боевых действий, родственники и друзья погибшего, общественники. Они сказали много теплых слов в память о погибшем. Доску открыли в рамках проекта "Помним! Чтим! Гордимся!", который, в свою очередь, реализован при поддержке муниципального гранта.