В Судогде одновременно пройдет День леса и День города

Фото Правительства Владимирской области.

Правительство Владимирской области у себя в телеграм-канале сообщило, что 16 сентября Судогда отметит сразу два праздника - День леса и юбилейный День рождения. Городу исполняется 245 лет.

«Двойной праздник состоится завтра на стадионе «Красный Химик» (улица 70 лет Октября). В программе — различные тематические площадки, «Ярмарка мастеров», фотозоны, гастрономические ряды, детский городок и спортивные площадки. А еще — красочное шествие, выступления артистов области, патриотический концерт, лазерное шоу «Огни родного города», сообщили в Правительстве 33 региона.

Одним из главных событий праздника станет конкурс костюмов «Лесные фантазии». В нем по традиции чаще всего принимают участие дети, которые наряжаются в костюмы разных трав и грибов. Праздник начнется в 11 утра.