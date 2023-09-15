В Гусь-Хрустальном пятеро сирот не могли получить квартиры

. Фото: Андрей АБРАМОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Гусь-Хрустального района провело проверку по факту обращения молодых людей, признанных детьми-сиротами после того, как в малолетнем возрасте они остались без попечения родителей.

Сирот поставили на учет в качестве нуждающихся в квартирах, так как своего жилья у них не было, но когда им исполнилось 18 лет, никто из пятерых жилье по договору найма не получил.

По результатам проверки прокуратура обратилась в Гусь-Хрустальный городской суд с иском, потребовав обеспечить всех пятерых сирот жильем. Суд удовлетворил этот иск, и теперь все обратившиеся справили новоселье в благоустроенных квартирах.