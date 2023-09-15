Житель Коврова убил приятеля и спрятал его тело на балконе

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Коврова, обвиняемого в убийстве.

Следствие установило, что ранее судимый мужчина выпивал со знакомым у себя дома. У них возник конфликт, после чего обвиняемый нанес мужчине удар ножом, от которого потерпевший скончался на месте. Испугавшись ответственности, мужчина спрятал тело на балконе квартиры. Спустя месяц оно было обнаружено его знакомой, которая вызвала полицейских, сообщает Следком.

В ходе расследования судом в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд.