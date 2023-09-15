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НовостиОбщество15 сентября 2023 12:50

В Центральном парке Владимира появились "музыкальные" лавочки

Владимирцы смогут послушать музыку любых направлений, наведя камеру на куар-код
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото Центрального парка

фото Центрального парка

В Центральном парке Владимира стартовал новый проект «Музыкальная галерея».

На аллеях парка жители областного центра найдут лавочки, обозначенные яркой табличкой с QR-кодом, отсканировав который можно будет послушать на своем телефоне музыку различных направлений: классику, рок, поп-музыку, фольклор, джаз.

А вот послушать "живую" музыку владимирцы смогут уже 15 сентября в 17 часов. В парке пройдет фестиваль кавер-групп «Ритмы осени - 2023». В нем примут участие группы "Лабиринт", "Не школа барабанов и гитары", "Livermorium", "Memento vivere".