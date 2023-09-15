В Александровском районе парень похитил контейнер с дачного участка соседей

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 7 сентября в полицию Александровского района обратился местный житель, владеющий дачей в СНТ рядом с селом Каринское.

По словам мужчины, с его участка пропал пятитонный контейнер из металла. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили, что к краже может быть причастен 29-летний житель Александрова. После задержания он признался в хищении.

Молодой человек рассказал, что в начале сентября договорился с родителями и приехал на их дачный участок. Там парень погрузил на нанятый манипулятор их пятитонный контейнер, но тут заметил, что точно такой же стоит у соседей, причем участок сильно зарос, поэтому александровец решил, что он заброшен. Парень погрузил соседский контейнер вместе со своим и оба сдал в пункт приема металла за 15500 рублей.

Покупателя удалось найти и изъято контейнер, вскоре его вернут владельцу. По факту кражи расследуется уголовное дело. На время следствия молодого человека отпустили под подписку о невыезде.