В Ковровском районе на М-7 из-за ДТП с грузовиками собралась огромная пробка

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около 10.30 на федеральной трассе М-7 «Волга» в Ковровском районе произошло столкновение тягача с полуприцепом и автопогрузчика.

В результате столкновения обе машины опрокинулись и перекрыли проезжую часть со стороны Владимира в сторону Нижнего Новгорода. Травмы получили оба водителя. Собралась огромная пробка в несколько километров. Прибывшим на место сотрудникам ГИБДД к полудню удалось открыть движение по одной полосе.

Сейчас на месте продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции, информация о ДТП уточнятся.