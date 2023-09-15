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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 11:30

В Ковровском районе на М-7 из-за ДТП с грузовиками собралась огромная пробка

Во Владимирской области на федеральной автодороге М-7 столкнулись две грузовых машины
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около 10.30 на федеральной трассе М-7 «Волга» в Ковровском районе произошло столкновение тягача с полуприцепом и автопогрузчика.

В результате столкновения обе машины опрокинулись и перекрыли проезжую часть со стороны Владимира в сторону Нижнего Новгорода. Травмы получили оба водителя. Собралась огромная пробка в несколько километров. Прибывшим на место сотрудникам ГИБДД к полудню удалось открыть движение по одной полосе.

Сейчас на месте продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции, информация о ДТП уточнятся.