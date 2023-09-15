Во Владимирской области начнут проводить гонки беспилотников

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, совместно с руководителем регионального исполкома Народного фронта Артемом Старостиным они обсудили совместную помощь бойцам-участникам специальной военной операции.

Кроме прочего, поднялся вопрос о создании областной Федерации гонок дронов — ФГДР. Дети и молодежь смогут обучиться сборке, прошивке и управлению беспилотниками и основам антидроновой защиты. По задумке, во Владимирской области начнут проводить и спортивные гонки на беспилотниках.

Глава региона напомнил, что сейчас во Владимирской области ведется активная разраюотка и сборка новых моделей квадрокоптеров, и уже при финансовой помощи Народного фронта собрано 50 дронов. Объемы производства будут наращиваться.