Во Владимирской области возрождаются закрытые вытрезвители

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Закон Владимирской области «О регулировании отдельных вопросов в сфере оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения» официально опубликован на сайте правовой информации России и подписан губернатором региона 8 сентября.

Из него следует, что на территории Владимирской области будут создаваться специализированные организации для помощи нетрезвым гражданам. Проще говоря, речь идет об открытии ранее упраздненных вытрезвителей. Законопроект был рассмотрен Законодательным Собранием региона еще в конце августа.

Правда, пока нет никакой конкретики по поводу того, сколько будет вытрезвителей, где именно, кто в них будет работать и по какому принципу. Все это еще предстоит уточнять.