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НовостиОбщество15 сентября 2023 10:20

Во Владимирской области возрождаются закрытые вытрезвители

Соответствующий областной закон подписан губернатором региона
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Олег ЗОЛОТО

Закон Владимирской области «О регулировании отдельных вопросов в сфере оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения» официально опубликован на сайте правовой информации России и подписан губернатором региона 8 сентября.

Из него следует, что на территории Владимирской области будут создаваться специализированные организации для помощи нетрезвым гражданам. Проще говоря, речь идет об открытии ранее упраздненных вытрезвителей. Законопроект был рассмотрен Законодательным Собранием региона еще в конце августа.

Правда, пока нет никакой конкретики по поводу того, сколько будет вытрезвителей, где именно, кто в них будет работать и по какому принципу. Все это еще предстоит уточнять.