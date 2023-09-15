Владимирские художники передадут жителям Донбасса свои картины

Фото: администрация города Докучаевска

Как сообщает администрация города Докучаевска Донецкой Народной Республики, художники из Владимирской области выразили намерение передать местным учреждениям свои картины.

С инициативой проведения акции «Художники Владимирской земли — жителям города Докучаевска «Мой край в судьбе моей Отчизны» выступили владимирские общественные организации.

В мэрии подшефного Владимирской области города уточнили, что в оргкомитет акции уже поступают картины художников. Сперва их покажут во Владимире на выставке, которая состоится в сентябре-октябре, а в ноябре полотна выставят в Докучаевске. Картины передадут в дар культурным и образовательным организациям города. Всего они получат около 35-40 работ владимирских художников.