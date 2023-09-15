Во Владимире Александр Ремига принял участие в выставке-форуме "Дом Себе"

Кадр из видео с телеграм-канала Александра Ремиги.

14 сентября во Владимире открылась строительная выставка-форум «Дом себе», участие в котором принял вице-губернатор Александр Ремига.

- Губернатор Александр Авдеев ставит задачу во всех районах региона привести транспортную, коммунальную, социальную инфраструктуру в порядок. И это невозможно сделать без содействия строительных компаний, - обратился вице-губернатор в приветственном слове. - Только командная работа бизнеса и власти поможет нам развивать индивидуальное жилищное строительство, а также строительство многоквартирных домов.

Также Александр Ремига заявил, что на данный момент во Владимирской области более 4000 компаний задействованы в строительной отрасли. Как итог, за год введено более 1 миллион 180 тысяч квадратных метров жилья. По словам чиновника, несмотря на санкционное давление, строительная отрасль активно развивается и предлагает новые решения для строительства домов.