Во Владимирской области бюджетникам проиндексируют зарплаты

. Фото: Даниил ОПАРИН

Правительство Владимирской области разъяснило, у кого увеличится зарплата с 1 октября. Выяснилось, что индексация зарплат касается всех работников бюджетной сферы, на которых не распространяются майские указы Президента России.

В частности, это сотрудники ГО и ЧС, госархивов, МФЦ и т.д. Губернатор, его заместители, государственные гражданские служащие – только часть списка. Индексация для всех перечисленных категорий работников бюджетной сферы составит 5,5 процента.

Что касается учителей и медицинских работников, то у них зарплата, в соответствии с майскими указами Президента России, рассчитывается от средней зарплаты по региону. Постановлением от 18 мая 2023 года она уже доводилась до целевых показателей. В среднем по разным категориям работников повышение составило 10 процентов.