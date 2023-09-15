В Суздальском районе пройдет фестиваль для любителей собак и кошек

. Фото: Иван МАКЕЕВ

16 сентября в Суздальском районе пройдет фестиваль «Дай, Друг, на счастье лапу мне!», который организует АНО защита животных "Зоозабота" г. Владимир.

В программе для владельцев домашних животных и тех, кто еще мечтает обрести питомца - лекции ветеринарного врача, кинолога, зоопсихолога, груммера и канистерапевта. Обещают концертную программу анимацию, краски холли, выступления четвероногих друзей.

На фестиваль можно и нужно приходить с питомцами. По желанию их можно будет привить и сделать тесты на вирусы. В центре внимания также будут беспородные собаки и кошки.

Точные координаты места проведения можно узнать у организатора Марины Собяниной в мессенджерах по номерам +79585103139 и +79157964117.

Проект поддержан Фондом президентских грантов.