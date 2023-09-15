После вмешательства прокуратуры в Суздале очистили русло Каменки

фото областной прокуратуры

В Суздале после вмешательства прокуратуры провели очистку реки Каменка в черте города.

Установлено, что в 2020 году «Мостостроительная фирма МПФ» проводила работы по капитальному ремонту моста через реку Каменка на ул. Ленина. 30 декабря работы были закончены. Однако в реке обнаружили строительный мусор. который не спешили убирать.

Главе города было внесено представление, однако нарушения не были устранены, отмечают в областной прокуратуре. Прокурор обратился в суд. 15 декабря 2022 года требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

На сегодняшний день работы по очистке русла реки завершены.