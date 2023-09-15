Владимирская область присоединится к "Кроссу нации"

фото Министерства спорта Владимирской области

16 сентября Владимирская область присоединится к Всероссийской акции "Кросс нации". На старт выйдут больше 5 тысяч участников во всех муниципалитетах региона.

«Кросс нации» будет включать три дистанции (от 1 до 5 километров) и 12 возрастных групп. Главное условие для участия – наличие медицинской справки.

Владимир в этом году является главной площадкой кросса. Забег пройдёт в Загородном парке. С 10 до 11 часов будет проходить регистрация участников, с 11.00 до 11.40 – распределение по стартовым карманам. В 11.30 состоится тожественное открытие, а в 11.45 – старт первого забега. В этом году регистрацию можно также пройти на сайте Госуслуг.