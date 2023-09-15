Владимирские врачи помогли женщине спасти кисть, отсеченную промышленным ножом

Врачи ОКБ. Фото регионального Минздрава

Во Владимире на одном из производств с сотрудницей произошел несчастный случай. Женщина получила травму ножом для резки пленки, ударившим в область сочленения кисти и предплечья правой руки.

Пострадавшую доставили в травмцентр Больницы скорой помощи. Кисть была практически оторвана от предплечья и держалась только на малом кожном лоскуте. Сосуды, нервы, сухожилия и основная часть мягких тканей была отсечена.

Врачи остановили кровотечение, провели инфузионную терапию, направленную на стабилизацию общего состояния. Было принято решение об экстренной транспортировке пациентки в Нижний Новгород в ПИМУ Минздрава России.

Медики отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи ОКБ оперативно подготовили борт вертолета и согласовали транспортировку пациента с бригадой территориального Центра медицины катастроф Нижнего Новгорода. Эвакуацию пострадавшей проводили вместе с анестезиологом-реаниматологом и фельдшером. На борту вертолета женщине проводилась противошоковая терапия.

По прибытию пациентку доставили в ПИМУ, где незамедлительно провели операцию по восстановлению кисти. Она прошла успешно. Сейчас женщина уже дома. Впереди - длительное восстановление.