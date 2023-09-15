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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 5:51

В Собинском районе мужчина выстрелил в полицейского и сгорел в своей квартире

Во Владимирской области 66-летний мужчина применил оружие, а потом устроил пожар, в котором сам и погиб
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщают Следственное управление СК России по Владимирской области и прокуратура региона, днем 14 сентября в поселке санатория «Строитель» Собинского района сотрудники полиции по вызову прибыли в многоквартирный дом.

Однако 66-летний хозяин выстрелил в полицейских из лежавшего дома ружья, после чего закрылся в квартире. На место приехали сотрудники Росгвардии, которые оцепили место происшествия и эвакуировали местных жителей. Между тем, в квартире буяна начался пожар, после тушения которого было обнаружено его тело.

По факту произошедшего следователи проводят доследственную проверку, информация о случившемся уточняется.