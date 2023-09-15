Во Владимире врачи БСП жалуются на катастрофическую нехватку кадров

фото регионального Минздрава

Медсестра больницы скорой помощи Владимира Елена Марочкина выложила в соцсети эмоциональный пост, в котором рассказала о катастрофической нехватке персонала.

Она сообщила, что с начала года через "Красный крест" прошло больше 9 тысяч пациентов, большинство из них тяжелые. Однако кадровый вопрос решается исключительно за счет сотрудников больницы.

«Нет врачей в травмпункте - посидит доктор из отделения травматологии. Не хватает сотрудников в рентген кабинете, можно просидеть 40 минут с послеоперационным больным, пока один лаборант обслуживает травмпункт, а другого вызвали к больному в реанимацию. Когда-то медицинские сестры больницы работали по графику сутки-четверо. А теперь мечтают только бы никто не заболел, не уволился. Потому что работают они без санитарок. А это, кроме медицинских назначений, вынос мусора, суден, мытье полов. Это значит, что у тебя нет помощника перестелить тяжелого пациента. А если их 30? А если медсестра, по дежурству, должна экстренно подать больного в операционную или на обследование? Пациенты остаются без присмотра», - негодует женщина.

13 сентября в БСП приезжал вице-губернатор Константин Баранов. Он выслушал предложения врачей и поручил создать рабочую группу для решения кадровых проблем.