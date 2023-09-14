В Кольчугинском районе прокуратура потребовала построить дороги в две деревни

.
Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
Как сообщает прокуратура Владимирской области, проведенная надзорным ведомством Кольчугинского района проверка установила, что подъезд к деревням Ногосеково и Нефедовка возможен только по грунтовым дорогам, которые в дождь и прочую непогоду серьезно размывает.
Таким образом, добраться до деревень становится сложно не только на легковушках, но и на автомобилях экстренных служб, включая «скорую помощь».
В связи с этим прокуратура обратилась в Кольчугинский городской суд с иском, потребовав от районной администрации построить в обе деревни нормальные дороги.
Суд это требование удовлетворил. Фактическое исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.