В Кольчугинском районе прокуратура потребовала построить дороги в две деревни

. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Как сообщает прокуратура Владимирской области, проведенная надзорным ведомством Кольчугинского района проверка установила, что подъезд к деревням Ногосеково и Нефедовка возможен только по грунтовым дорогам, которые в дождь и прочую непогоду серьезно размывает.

Таким образом, добраться до деревень становится сложно не только на легковушках, но и на автомобилях экстренных служб, включая «скорую помощь».

В связи с этим прокуратура обратилась в Кольчугинский городской суд с иском, потребовав от районной администрации построить в обе деревни нормальные дороги.

Суд это требование удовлетворил. Фактическое исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.